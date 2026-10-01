SON DAKİKA... Fon soruşturmasında yeni gelişme! Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında yürütülen fon soruşturmasında adli süreç ve operasyonlar derinleşerek devam ediyor. Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 şüpheli dün sevk edilirken, kalan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyordu. Son olarak ise 5'inci dalga operasyon çerçevesinde 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.