SON DAKİKA... Fon soruşturmasında yeni gelişme! Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener tutuklandı
SON DAKİKA... Fon soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında yürütülen fon soruşturmasında adli süreç ve operasyonlar derinleşerek devam ediyor. Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 şüpheli dün sevk edilirken, kalan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyordu. Son olarak ise 5'inci dalga operasyon çerçevesinde 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
YENİ TUTUKLAMALAR
Adliyeye sevk edilen 6 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fatmagül Lafçı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.