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  • SON DAKİKA... Fon soruşturmasında yeni gelişme! Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener tutuklandı

SON DAKİKA... Fon soruşturmasında yeni gelişme! Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener tutuklandı

SON DAKİKA... Fon soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener tutuklandı.

SON DAKİKA... Fon soruşturmasında yeni gelişme! Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener tutuklandı
Deniz YUSUFOĞLU
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında yürütülen fon soruşturmasında adli süreç ve operasyonlar derinleşerek devam ediyor. Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 şüpheli dün sevk edilirken, kalan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyordu. Son olarak ise 5'inci dalga operasyon çerçevesinde 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SON DAKİKA... Fon soruşturmasında yeni gelişme! Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener tutuklandı

YENİ TUTUKLAMALAR

Adliyeye sevk edilen 6 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA... Fon soruşturmasında yeni gelişme! Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener tutuklandı

Fatmagül Lafçı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#TERA PORTFÖY #FON

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