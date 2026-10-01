SON DAKİKA: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ses kaydı ortaya çıktı: “Hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasındayım"

"SENİN HAKEMLİĞİNİ BİTİRMEKLE BİTİRMEMEK ARASINDA RAMAKTAYIM" Görüşmenin ilerleyen bölümünde Gündoğdu'nun kullandığı ifadeler daha da sertleşiyor. MHK Başkanı olduğu belirtilen Gündoğdu, FIFA yardımcı hakemine "Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Sana son şans veriyorum." diyor. Ardından "Ya adam ol ya da bırak git." ifadelerini kullanıyor. Ersoy ise görüşme boyunca kendisine yöneltilen suçlamaların ne olduğunu anlamadığını, herhangi bir grupla hareket etmediğini ve yalnızca hakemliğine odaklandığını savunuyor.

BABASININ FAALİYETLERİNDEN HAKEMİ SORUMLU TUTTU Kayıttaki en dikkat çekici bölümlerden biri de Gündoğdu'nun Kerem Ersoy'un babası Fahir Ersoy'un bazı dernek/cemiyet girişimleri ve temaslarından söz etmesi oldu. Gündoğdu, "Ben seni babandan ayrı düşünemem." diyerek, Ersoy'un babasının faaliyetlerini hakemin durumuyla birlikte değerlendirdiğini açıkça ifade ediyor. Ersoy ise babasının herhangi bir cemiyet faaliyeti içerisinde bulunmadığını ve kimseyle iletişim hâlinde olmadığını söylüyor.