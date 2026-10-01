SON DAKİKA: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ses kaydı ortaya çıktı: “Hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasındayım"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun dijital materyallerinde dikkat çekici bir ses kaydına ulaşıldı. Kayıtta Gündoğdu’nun FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy’a, “Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. sana son şans veriyorum. MHK hakkında bir yerde bir daha konuşma, bu sefer tavrım farklı olur” ve “Hakemliğinden olacaksın” dediği duyuluyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca Merkez Hakem Kuruluna yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy ile yaptığı görüşmeye ait olduğu belirtilen bir ses kaydı ortaya çıktı.
Kayıttaki ifadeler, hakem atamaları ile MHK yönetimi arasındaki ilişki bakımından dikkat çekici ayrıntılar içeriyor.
"YA DİLEKÇENİ VER, HAKEMLİĞİ BIRAK YA DA ADAM OL"
Ses kaydına göre görüşme, Kerem Ersoy'un bir süredir görev verilmemesi üzerine Gündoğdu'ya gönderdiği mesajın konuşulmasıyla başlıyor. Gündoğdu, Ersoy'a babası Fahir Ersoy'un bazı kişilerle temas kurduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullanıyor: "Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum." Ersoy'un neyin kastedildiğini anlamadığını söylemesi üzerine Gündoğdu'nun "Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol." dediği duyuluyor.