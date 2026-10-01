İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) işbirliğinde organize edilen Filistin Günü programında konuştu. Erdoğan Gazze'de terörist devlet İsrail'in katliamlarının sürdüğünü belirterek, "Filistin duyarlılığımızı her platformda taşıyoruz. Bugün burada tarif edilen Filistin Günü gerçekten bütün Müslüman ülkelere bütün Müslüman başkentlere, şehirlere örnek olacak bir program oldu" dedi.

BOYKOT ÇAĞRISI

Gazze'de İşgalci İsrail'in "sivil" görüntüsü altında hırsızlık ve talan yaptığını, Filistinlilere zulüm yaşattığını belirten Erdoğan, "Onlarca, yüzlerce markayla kafa karışıklığından ziyade boykot yapılması gereken en önemli markalar üzerinde yoğunlaşılması gerektiğini savunuyorum. Eğer bunu başarabilirsek o zaman dünyadaki Filistin dostu hareketin daha da güçlendiğini ve cesaretlendiğini göreceğiz. Şu anda bırakın Gazze'yi, Batı Şeria'da İsrailli işgalciler, onlara 'sivil' deniyor. Onlar sivil değil onlar hırsız, talancı ve işgalci. Dünyaya Ortadoğu'nun tek demokrasisi olarak pazarlanan rejimin bir soykırımcı, hırsız, talan rejimi olduğunu bütün dünya izliyor" diye konuştu.

GAZZE'DEKİ KATLİAM

Gazze'de 28 bini çocuk olmak üzere 75 bin insanın katledildiğini anımsatan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklar okullarına gidemiyor. Enkazların arasında oynamaya çalışıyorlar. Eğer bu konudaki hassasiyetimizi yitirirsek, bu soykırımı unutursak kanımız kurusun. Filistinlilerin Gazze'den, Batı Şeria'dan çıkarılmaya çalışılmasına yönelik hiçbir öneriyi kabul etmiyoruz. 'Filistinlileri alalım şurada kamplara koyalım' diyecekler. Bunları asla kabul etmeyeceğiz. Filistinli kardeşlerimiz topraklarına, vatanlarına sahip çıkmak için ne kadar dirayet gösterdilerse biz de onlar o dirayetleri sürdürdükleri sürece onların arkasında durmaya devam edeceğiz. Bu sadece İslam aleminin, Türkiye'nin meselesi değil. Bu insanlığın meselesi."





İMAM HATİP NESLİ DAHA ÇOK ÇALIŞMAYI ŞİAR EDİNMİŞTİR

Bilal Erdoğan, Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki 14. Geleneksel Hikâye Yarışması Ödül Töreni'nde şunları söyledi: Nice krizler, nice darbeler ve darbe girişimleri, ne 28 Şubatlar, ne 15 Temmuzlar...h epsine bu millet galebe çaldı ve bugün Türkiye en normal dönemini yaşıyor. Bu normalleşme nedir? Kendi değerlerimizi, kendi ülkemizde özgürce yaşayabilmektir. Dışarıdan manipülasyonlar, toplum mühendislikleri bu ülkede muvaffak olamayacaktır. Bu mücadelenin belki en büyük ceremesini çekmiş olan imam hatip nesli de 21. yüzyılda bunun teminatı olacaktır. Tolga YANIK/SABAH

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör