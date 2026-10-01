Süresiz nafakaya ‘olağandışı külfet’ iptali
Antalya 12'nci Aile Mahkemesi, baktığı boşanma davasında uygulanacak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175'inci maddesinin 1'inci fıkrasında yer alan 'süresiz olarak' ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için AYM'ye başvurdu. Başvuruyu görüşen AYM Genel Kurulu, 4 Haziran 2026'da söz konusu ibarenin iptaline oy çokluğuyla karar verdi. Mahkemenin dosyaya ilişkin gerekçeli kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, yoksulluk nafakasının herhangi bir ölçüt belirlenmeden süresiz olarak öngörülmesinin nafaka yükümlüsü açısından ağır bir külfete dönüşebileceği belirtildi. Türkiye Aile Hareketi Başkan İlhan Engin Can, "10 gün evli kaldım, 12 yıldır nafaka ödüyorum" diye konuştu. Abdülvahap Aksakal ise, "Evlenmek zor diyorlar ama boşanmak daha zor. Bedelini bir ömür ödüyorsunuz" dedi. Serkan Gürsoy da, "Yeniden aile kurmak isteyenler için de olumsuz bir durum. Kazancını eski eşine ödemeye devam ediyor. Bu durumun da göz önünde bulundurulması lazım" şeklinde konuştu.