TBMM yeni yasama yılına başlıyor! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına bugün başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı dolayısıyla Genel Kurul'a hitap edeceği TBMM'de törenler başladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla, 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla ilk olarak Meclis'teki Atatürk Anıtı'na saat 13.00'te çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

GENEL KURUL 14.00'DA AÇILACAK

Anıttaki törenin ardından TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında saat 14.00'te açılacak. Kurtulmuş, yapacağı sunuş konuşması sonrasında Genel Kurul'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Başkan Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek.

MESAİ 6 EKİM'DE BAŞLIYOR

Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği resepsiyon, Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonu'nda saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Yasama yılının açılışında devlet protokolü ile davetiye gönderilen izleyiciler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek. Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisini 6 Ekim'de yapacak.