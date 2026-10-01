Teknofest Güneydoğu gururu

TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Festivalin ilk gününde Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB3, Bayraktar TB2, T-129 ATAK, HÜRJET, KAAN, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gökyüzünde gösteri yaptı. Yerli ve milli savunma sanayiinin son teknoloji ürünleri vatandaşlar tarafından gururla incelendi.

ÇİĞ KÖFTE İKRAMI



Haliliye Belediyesi tarafından kurulan stantta, sıra gecesi ekibi tarafından TEKNOFEST için uyarlanan yöresel türküler seslendirildi, çiğ köfte yoğuruldu. Çelik Kubbe Dijital Deneyim Alanı da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bölümler arasında bulunuyor. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 191 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu'da konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Erdoğan, TEKNOFEST meydanında olacak. Bütün milletimizi buraya bekliyoruz" dedi. TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 11'inci Uluslararası Buluş Fuarı-TÜRKPATENT ISIF'26'da da 11 ülkeden 367 buluş sergileniyor.

GÖKYÜZÜNE SOLOTÜRK İMZASI

Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Teknofest'te gökyüzüne imza attı. SOLOTÜRK ters kalkış, SOLOTÜRK tonosu, yavaş uçuş, reverans ve kobra manevrası ile yurt içi ve yurt dışında birçok gösteriye imza atan ekipteki Hava Pilot Yarbay M. Erhan Aydemir uçuş emniyet subaylığını gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK ekip lideri pilotu Pilot Yarbay Murat Bakıcı, her manevrasıyla nefesleri kesti. Festivale 4 ayaklı robot köpek de renk kattı. TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında hava gösterileri, sergiler, konserler, sahne gösterileri, eğitici atölyeler, simülasyon alanları ve bilim şovları ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Festivalde 14 kategoride teknoloji yarışmalarının finalleri yapılacak. Festivalde savaş uçaklarının gösteri uçuşları da Şanlıurfa semalarında nefes kesti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör