Teknofest ‘yapamazsın’ diyenlere bir başkaldırıdır
Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'nun açılışında konuştu: TEKNOFEST, bir özgüven devrimidir. 'Biz yapamayız' diyen anlayışa başkaldırıdır. Taklitçiliğe, öğrenilmiş çaresizliğe itirazdır. İşte TEKNOFEST gençliği, o zihniyete bu meydandan haykırıyor: 'Biz yaptık, biz yapıyoruz, en iyisini de biz yapacağız.' 2018'de diktiğimiz bu fidan, bugün büyük bir teknoloji hareketine dönüştü. 81 ilimizden, 97 farklı ülkeden gençlerimiz burada. 62 farklı alandaki teknoloji yarışmalarımıza 730 binin üzerinde takım, 1 milyon 600 binin üzerinde gencimiz başvurdu. Bunlar sadece rakam değil, Türkiye'nin değişen hikâyesi. Hedefimiz, yüksek teknoloji, yerli üretim, katma değerli ihracat.
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