Ziraat Bankası'ndan "Tera Yatırım" iddialarına yanıt: Nakdi ve gayrinakdi riski bulunmamakta

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat , Tera Yatırım 'ın finansal süreçlerine ve Ziraat Bankası ile olan ilişkilerine dair sosyal medya hesaplarından çeşitli iddialar ortaya attı. Murat Emir, Tera Yatırım'ın yasal sınırları aşarak çevresine 600 milyon dolar kredi sağladığını öne sürerken, Özgür Karabat ise Ziraat Bankası'nın Tera Yatırım için Borsa Para Piyasası'na sağladığı teminat mektubu limitinin 2025 yılında 22,5 milyon liradan 585 milyon liraya çıkarıldığını iddia etti.

ZİRAAT BANKASI İDDİALARI YALANLADI

İddialar üzerine açıklama yapan Ziraat Bankası, bazı sosyal medya mecralarında yer alan "Tera Yatırım'a 600 milyon ABD doları kredi kullandırıldığı, bu kaynağın belirli kişi ve gruplara aktarıldığı ve kredinin geri ödenmediği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu firmanın likit değerleri kapsamında bir kamu kurumuna yönelik olarak faaliyet alanına ilişkin düzenlenen teminat mektubu, Bankamız tarafından iade alınmış olup, Tera Yatırım'ın Bankamız nezdinde herhangi bir nakdi ve gayrinakdi riski bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."