Zulmü tüm dünyaya göstermek istiyorum

Katil İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırıları 3 yıldır sürüyor. Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesinde Ortopedi Uzmanı olarak görev yapan Ali Alnweiri idi. 29 Ekim 2023'te evlerine bomba atıldı. Bina yerle bir olurken Alnweiri, doktor eşi İnas (29), 3 yaşındaki oğlu Hassan, uluslararası bir kuruluşta öğretmen olarak görev yapan babası Hassan (59), annesi Meryem (54), hemşire kardeşi Ahmed (30), diş hekimi yengesi Maysun (29), yeğenleri 4 yaşındaki Hassan ile 5 yaşındaki Mutasım'ı kaybetti. Kendisi de enkaz altından kurtulan Ali Alnweiri, bacaklarından ağır şekilde yaralandı. Ali Alnweiri, Aralık 2023'te Türkiye girişimleri ile uçakla Ankara'ya getirildi. Konya'ya gelerek burada kendisine bir hayat kuran Ali Alnweiri'nin tedavisi halen daha sürerken, sol ayak bileği ve ayağında felçli durumda.

Kalça kaslarında da güçsüzlük bulunan Alnweiri, koltuk değnekleri ile ayakta durmaya çalışıyor. Alnweiri'nin yüzde 75 engelli raporu bulunuyor. Ali Alnweiri Konya'dan düzenlenen Filistin Günü kapsamında düzenlenen oturumda yaşadıklarını anlattı. Alnweiri, "Aklıma her geldiğinde ağlıyorum. Bu acı geçmedi geçmeyecek de. Tüm ailemi, sağlığımı, mesleğimi, toprağımı kaybettim. O yara içimde hep kalacak. Dünyaya, çocuk, kadın, yaşlı ya da genç ayrımı yapmayan herkesi katleden İsrail'in pervasızlığını herkese göstermek istiyorum. Çünkü birçok aile tamamen yok edildi. Bu mazlum halkın maruz kaldığı fiziksel ve psikolojik yaralanmalar nedeniyle çok sayıda insanın geleceği yıkıldı. Ben onlardan sadece biriyim" dedi. Ali Alnweiri, denklik belgesini de alarak Türkiye hekimlik yapmaya devam etmek istiyor: Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk halkına katkı sunmak istiyorum. Hayatıma yeniden başlamak istiyorum.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör