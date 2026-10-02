AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Mescid-i Nebevî’ye yönelik saldırıya tepki: En güçlü şekilde kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevî'ye hizmet sağlayan sivil altyapıyı hedef alan saldırıya tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı:

Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevî'ye hizmet sağlayan sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Kutsal değerlerimizi hedef alan saldırılar tüm Müslümanlara dönük gayrı meşru eylemlerdir. Suudi Arabistan'ın egemenliğini hedef alan bu saldırılar ve kışkırtıcı eylemler son bulmak zorundadır. Kardeş Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarına güçlü desteğimizi yineliyoruz