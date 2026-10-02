Bakan Göktaş: “Aile güçlü olursa Türkiye güçlü olur”

Geçen yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatan ve aile konusunu bir yıla sığdırmak istemediklerine değinen Göktaş, şöyle konuştu: "Aile bizim dünümüz, bugünümüz, yarınımız. Biz en zor zamanlarda her zaman ailelerimizle kenetlenen bir milletiz. Kurtuluş Savaşı'nda, Milli Mücadele 'de her zaman ailelerimizden destek aldık. Keza depremlerde birbirimize sarıldık, birbirimize kenetlendik. Evlat acısı yaşadık, birbirimize daha güçlü sarıldık. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Ama bizim ailemiz gerçekten en güçlü sığınağımız. Tabii bir de devletimiz var. Devlet bir anadır."

"ÖYLE BİR DÖNEMDEYİZ Kİ AİLE MAALESEF ÇOK CİDDİ SALDIRI ALTINDA"



Bakan Göktaş, aile kurumunun bugün çeşitli sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Öyle bir dönemdeyiz ki aile maalesef çok ciddi saldırı altında. İnternetin, dijitalleşmenin hayatımızın her alanına girdiği bir dünyadayız. Aynı evde yaşıyoruz ama birbirimizden farklı ekranlara bakıyoruz. Aynı evde olduğumuz halde zaman zaman birbirimizle muhabbet etmediğimiz bir dönemdeyiz. Diğer yandan nüfusumuz yaşlanıyor, doğum oranlarımız azalıyor. Biz istiyoruz ki aile dostu bir Türkiye kuralım. Aileyi, sosyal politikalarımızın merkezine aldık. Çünkü aile güçlü olursa toplum güçlü olur, toplum güçlü olursa Türkiye güçlü olur. Biz hep birlikte daha güçlüyüz, daha dirençliyiz. Büyük Türkiye'yi güçlü ailelerle inşa ediyoruz." diye konuştu. Aile ve gençlere yönelik hayata geçirilen desteklere ilişkin de bilgi veren Göktaş, şunları kaydetti: "Öncelikle 2024'te başlattığımız Aile ve Gençlik Fonu Projesi'nden Gaziantep'teki kardeşlerimiz de faydalandı. Çocuk sahibi olan çiftlerimizin kredi ödemelerini 12 ay erteledik. Çocuk sahibi olan çiftlerimize iki yılı geri ödemesiz, iki yılı faizsiz olmak üzere destek sağlıyoruz.