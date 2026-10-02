Bakan Kacır: "Şanlıurfa'da olmaktan mutluluk duyuyoruz"

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, 3. gününde de yoğun ilgi görmeye devam ediyor Festival alanını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, farklı stantlarda gençlerle bir araya geldi. Gençlerin geliştirdiği projeleri inceleyen Mehmet Fatih Kacır, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Kacır, Şanlıurfa'da bulunmaktan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşların TEKNOFEST heyecanına ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"GENÇLERİMİZ HAYALLERİNİ PROJELERE TAŞIYOR"

TEKNOFEST'in yalnızca bir teknoloji festivali olmadığını vurgulayan Kacır, "Tarihin başlangıç noktasında bereketli hilalin kalbindeyiz. TEKNOFEST Güneydoğu daha önceki 14 TEKNOFEST'imizin üzerinde bir heyecana ev sahipliği yapıyor. Şanlıurfa'da olmaktan ülkemizin dört bir yanından 7'den 70'e gelerek milletimizin heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. TEKNOFEST Türkiye'nin geleceğine hazırlıkların yapıldığı geleceğe imza atacak projelerin hayata geçtiği bir platform. Gençlerimiz hayallerini projelere projelerini teknoloji girişimlerine taşıyorlar. Onlarla iftihar ediyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör