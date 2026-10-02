Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Kabulde AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Fatih Sırmacı da yer aldı.