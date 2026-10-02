Başsavcılık duyurdu: TFFHGD’nin İstanbul şubesi için davaname hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakemler soruşturması kapsamında Türkiye Faal Hakemler ve Gözlemciler Derneği İstanbul şubesinin kapatılması için davaname hazırlandığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün Türk hakemliğinin tepe yönetimine yönelik düzenlediği "Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette sorguları devam eden şüphelilerden Türkiye Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk'un dijital incelemelerinde şoke eden bir bulgu ortaya çıkmış, Karadoruk'un telefonundaki WhatsApp hesabından çocukların kullanıldığı müstehcen video yüklendiği NCMEC raporuyla tespit edilmişti. Konu hakkında "Hesabım ele geçirildi (hacklendi)" diyen Karadoruk için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir adli bilişim uzmanı görevlendirmişti.

SUÇA KONU TELEFON NUMARASINI "18 YILDIR BEN KULLANIYORUM" DEMİŞTİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, olay tarihinde telefonun Ferdi Karadoruk tarafından kullanıldığı belirlendi. Karadoruk, olay hakkında alınan ifadesinde söz konusu hattı 18 yıldır kendisinin kullandığını ve hattın annesi adına kayıtlı olduğunu kabul etti. Ancak müstehcen görüntüyü kendisinin paylaşmadığını savunarak Ocak 2024'te WhatsApp hesabının üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü.

"HESABIM ELE GEÇİRİLDİ" SAVUNMASI TUTMAMIŞTI

Karadoruk, hesabının ele geçirildiğine ilişkin WhatsApp destek birimine 15 Ocak 2024'te e-posta gönderdiğini belirterek ekran görüntülerini dosyaya sundu. Bilirkişi incelemesinde ise Karadoruk'un WhatsApp'a gönderdiği "Whatsapp Account Blocked! IMPORENT LEVEL!" başlıklı e-postada hesabının erişime kapatılmasından şikayet ettiği ancak hesabının üçüncü kişiler tarafından çalındığına ilişkin herhangi bir bildirimde bulunmadığı tespit edilmişti.