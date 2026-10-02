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  • Hülya Terzioğlu'ndan AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanmasının ardından ilk paylaşım

Hülya Terzioğlu'ndan AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanmasının ardından ilk paylaşım

AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu, "Mesuliyeti izzetine denk bu vazifede Allah'ın rızasını gözeterek aziz milletimize hizmet etmeyi Rabbimden diliyorum." ifadesini kullandı.

Hülya Terzioğlu’ndan AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanmasının ardından ilk paylaşım
AA
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AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı için şahsımı görevlendiren Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Mesuliyeti izzetine denk bu vazifede Allah'ın rızasını gözeterek aziz milletimize hizmet etmeyi Rabbimden diliyorum."

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