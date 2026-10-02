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  • İletişim Başkanı Burhanettin Duran Husilerin Medine'deki sivil altyapıya yönelik saldırısını lanetledi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran Husilerin Medine'deki sivil altyapıya yönelik saldırısını lanetledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yemen'deki Husilerin, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik hava saldırısını lanetledi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran Husilerin Medine’deki sivil altyapıya yönelik saldırısını lanetledi
AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı telin ediyorum. Haremeyn-i Şerifeyn'in kutsiyetini, huzurunu ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı, tüm İslam aleminin ortak hassasiyetine yönelmiş kabul edilemez bir hadsizliktir. Bölgenin huzurunu ve istikrarını tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce son bulmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, Suudi Arabistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz."

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