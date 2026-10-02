Kalyoncu Üniversitesi küresel ligde

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Times Higher Education'ın (THE) hazırladığı "Dünya Üniversite Sıralaması 2027" listesinde Türkiye'den sıralamaya giren 124 üniversite arasında 33'üncü, vakıf üniversiteleri arasında ise 12'nci sırada yer aldı. HKÜ, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki üniversiteler arasında ilk sırada konumlanırken, 1201-1400 bandında yer alarak THE Dünya Üniversite Sıralamaları'na ilk kez girdi. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan uluslararası bir sıralamada ilk kez yer almanın, üniversitenin eğitim ve araştırma alanındaki çalışmalarının ve güçlü akademik kadrosunun çalışmalarının önemli bir yansıması olduğunu ifade etti.

Küçükerdoğan, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak akademik kaliteyi, bilimsel araştırmayı ve uluslararasılaşmayı birbirini tamamlayan temel alanlar olarak görüyoruz. Akademisyenlerimizin araştırma faaliyetlerini destekliyor, bilimsel üretimin niteliğini ve uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde araştırma kapasitemizi daha da geliştirerek, akademik işbirliklerimizi artırarak ve öğrencilerimize sunduğumuz eğitim ortamını sürekli iyileştirerek bu gelişimi sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. HKÜ Araştırma Dekanı Doç. Dr. Serkan Aracı ise araştırma kalitesi alanında elde edilen sonucun, üniversitenin bilimsel üretiminin niteliği açısından önemli bir gösterge olduğunu belirtti. Aracı, "Araştırma Dekanlığı olarak çalışmalarımızı YÖK'ün 2030 vizyonu doğrultusunda yürütüyor; araştırma süreçlerimizi dijital platformlara taşıyarak verileri sistematik biçimde topluyor, izliyor ve analiz ediyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör