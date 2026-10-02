Kırıkkale Belediyesi’ne rüşvet operasyonu

Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün işyeri açma ve ruhsatlandırma birimine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında 3 belediye çalışanı gözaltına alındı.

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Soruşturmanın, Osmangazi Mahallesi'nde evinin bahçesine usulüne uygun şekilde kış bahçesi ve havuz yaptıran Y.K.'nin ruhsat işlemleri sırasında kendisinden para istendiğini öne sürmesiyle başladığı öğrenildi. Y.K.'nin, işyeri ve ruhsat biriminde görevli R.Z.'nin rüşvet almadan ruhsatları onaylamadığını öğrendiğini ve konuyu belediyedeki yetkililere aktarmasına rağmen sonuç alamadığını beyan ettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesapları da incelemeye alındı. İlk tespitlere göre; R.Z.'nin hesabına 180 işlemde toplam 1 milyon 56 bin 880 lira, G.Ç.'nin hesabına 101 işlemde toplam 3 milyon 120 bin 885 lira, Ö.G. ve oğlunun hesaplarına ise 100 işlemde toplam 156 bin 211 lira para girişi olduğu belirlendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör