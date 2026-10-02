Kurtulmuş’tan yeni anayasa çağrısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "yeni anayasa, Meclis İçtüzüğü, Siyasi Partiler Kanunu ve seçim mevzuatında değişiklik" için siyasi partilere çağrı yaptı. Kurtulmuş, "Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için, milletimiz için ertelenemez bir sorumluluktur" dedi. Gazze'den çevre ülkelere yayılan İsrail saldırganlığının bölgeye daha fazla yayılmaması gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Filistin özgür olana kadar Filistin davasını takip etmeye Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak asla vazgeçmeyeceğiz, asla bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİ SALONU TERK ETTİ

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde Yeni Parti milletvekilleri salondan çıktı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekilleri, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Genel Kurul'dan ayrıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili olmadığı için toplantıyı locada kendisine ayrılan yerden izledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör