Maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi hastaneye sevk edildi. Göçük altında kalan 3 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Soma'da meydana gelen maden kazasına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, dün saat 13.15 sıralarında bir maden işletmesinde göçük meydana geldiğini ve olayla ilgili ivedi soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Gürlek, Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısının soruşturma kapsamında görevlendirildiğini belirtti. İlk belirlemelere göre göçükten 7 işçinin etkilendiği bildirildi. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda 4 işçi göçükten çıkarıldı. İşçilerden 2'sinin hayatını kaybettiği, 2'sinin ise hastaneye sevk edildiği açıklandı. Göçük altında bulunan 3 işçiye ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör