Operasyon öncesi ağız birliği toplantısı yapıldı

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 26. gününde eski Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas hâkim karşısına çıkarak önemli açıklamalarda bulundu. Abbas, operasyon öncesi gizli ağız birliği toplantısından milyonluk seçim fonu skandallarına kadar her şeyi anlattı.

ŞİRKETLERDEN PARA İSTEDİLER

Sayıştay denetimlerinde Dijital Deneyim Müzesi (DDM) bütçesinde tespit edilen 38 milyon TL'lik fahiş farkın Murat Ongun'un direktifiyle alt yükleniciler üzerinden kapatılmak istendiğini, Ertan Yıldız'ın müzeyi yapan firmadan 10 milyon TL seçim fonu, Zeytinburnu CHP adayına destek için 2 milyon TL ve yemek desteği için 1 milyon 250 bin TL olmak üzere toplam 13 milyon 250 bin TL destek istediğini belirtti.

OPERASYON ÖNCESİ TOPLANTI

DDM sürecinde harcanan 43 milyon TL'nin gayriresmi şekilde Kültür A.Ş. bütçesine eklendiğini ifade etti. 19 Mart operasyonundan hemen önce 9 Mart'ta Kültür A.Ş.'de avukat koordinasyonunda olağanüstü ve kapalı bir toplantı yapıldığını, Murat Ongun, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız sorulduğunda sadece danışman veya meclis üyesi olduklarının söylenmesinin istendiğini ve ortak avukat grubuna vekâlet baskısı yapıldığını aktardı. 43 milyon TL'lik gayriresmi harcamanın 22 milyon TL işçilik, 8 milyon TL cam masrafı, 7 milyon TL havalandırmaçatı ve 6 milyon TL şahıs ödemesinden oluştuğunu, bu tutarların mal alımı adı altında birim fiyatlar yükseltilerek faturalara yedirildiğini kaydetti.

USULSÜZLÜĞE 'BÜTÇE' KILIFI

2024 yerel seçimleri öncesinde Ertan Yıldız başkanlığında toplanan iştirak genel müdürlerine her şirketin mali durumuna göre 5 ila 10 milyon TL reklam bütçesi ayırması talimatı verildiğini, ayrıca dini bayramlar öncesinde alt yüklenicilerden ramazan yardım kartları toplandığını belirtti. Kültür A.Ş. organizasyon şemasında genel müdüre bağlı görünen Plan ve Organizasyon Departmanı'nın tamamen kâğıt üzerinde kaldığını, fiilen Sütlüce'deki İletişim Koordinatörlüğü tarafından yönetildiğini ve Barış Kılıç'ın dört buçuk sene boyunca hiçbir müdürler toplantısında bulunmadığını ifade etti. Hakkındaki 21 ayrı eylem suçlamasını reddeden Abbas beraatini ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi. Sanıklardan Sinan Sepetçi, Hasan Tahsin Sönmez, Turgay Tokdemir ve Ceyhan Avşar'ın tahliyesine karar verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör