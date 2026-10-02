Reyhanlı saldırısının failini MİT yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yürüttüğü çalışmalarda önemli bir operasyona imza attı. Saldırının Suriyeli faillerinden, kırmızı bültenle aranan Ömer el-Hatip, Avrupa'ya deniz yoluyla kaçmaya çalışırken yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Hatip'in, saldırının planlama ve organizasyonunda yer aldığı, saldırıyı gerçekleştiren isimler ile Beşar Esad rejimine bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu sağladığı tespit edildi. Ömer el-Hatip, Beşar Esad'a bağlı askeri istihbarat birimi "Emn El Askeri" bünyesinde muhaliflere karşı silahlı faaliyet yürüten Şebbiha grubunda yer aldı. Bu süreçte dönemin Emn El Askeri Lazkiye Şubesi Başkanı Kifah Melhem ile tanıştı.

ESED REJİMİ ÖDÜLLENDİRDİ

Hatip, 2011 sonrası Lazkiye'de bulunduğu dönemde Reyhanlı saldırısının diğer failleri Yusuf Nazik, Cengiz Sertel ve Ercan Bayat ile tanıştı. Bir villada birlikte kalan grup, Lazkiye ve Keseb bölgelerinde kaçakçılık faaliyetleri yürüttü. Hatip, Türkiye'ye yönelik eylem planlamaları yapan Yusuf Nazik'i 2013 yılında Kifah Melhem ile bir araya getirdi. Eylemin detaylarının da bu görüşmelerde belirlendiği tespit edildi. İlk olarak Ömer el-Hatip ve Yusuf Nazik, saldırıdan önce Şubat 2013'te Hatay'dan Türkiye'ye giriş yaparak eylemin gerçekleştirileceği noktaları belirledi. Bunun için Lazkiye'de bulunan Kifah Melhem'den onay aldıkları öğrenildi. Saldırıdan önce Mayıs 2013'te Hatip, Temir Dükancı ile birlikte Emn El Askeri Lazkiye Şubesi'ne giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim aldı. Bombalı araç daha sonra Reyhanlı'ya götürüldü ve infilak ettirildi. Saldırının ardından Suriye'ye kaçan Temir Dükancı ve Yusuf Nazik'i de Emn El Askeri Lazkiye Şubesi'ne götüren Hatip'in, saldırının diğer failleriyle birlikte Beşar Esad rejimi tarafından yüklü miktarda parayla ödüllendirildiği belirlendi.



AVRUPA'YA KAÇARKEN YAKALANDI

MİT, Ömer el-Hatip'in Avrupa'ya kaçma hazırlığında olduğunu tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen MİT, Hatip'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı ve Türkiye'ye getirdi. Reyhanlı saldırısının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik 2018'de, Cengiz Sertel 2024'te, Muhammed Dib Koralı ve Temir Dükancı ise 2025'te yakalanmıştı. Saldırının talimatını veren isim olarak belirtilen Tümgeneral Kifah Melhem'in ise yurtdışına kaçtığı biliniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör