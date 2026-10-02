Rüşvet tarifesi villa, lüks otomobil ve altın

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Eşzamanlı operasyonlarda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı.

MİLYONLARCA LİRA KAMU ZARARI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde milyonlarca liralık kamu zararı tespit edildi. Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin TL kamu zararı tespit edilirken, Mezitli Belediyesi'nde 1 milyar 10 milyon 914 bin TL, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma dosyasına göre şüpheliler bazı ihale ve doğrudan teminlerde, önceden belirlenen şirketlere yönlendirildi. Şartnameler ilgili firmalara ulaştırılarak ihalenin "adrese teslim" şeklinde firmaya verilmesi sağlandı.

LÜKS OTO, VİLLA, ALTIN...

Soruşturma dosyasında Mezitli Belediyesi'nden ihale alan işadamı B.E.'nin ifadeleri de yer aldı. B.E. hak edişini alabilmesi için Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in kullanması için 3.5 milyon lira değerinde 33 AST 006 plakalı lüks bir otomobil aldığını anlattı.

B.E. yine hak edişini alabilmek için istenen rüşvet doğrultusunda Eylül 2024'te K.Ö. aracılığıyla 8 milyon TL ödeyerek villa aldığını anlattı.

Ayrıca 2025 yılı yemek ihalesi sürecinde 1 kilogram külçe altın istendiğini ve Z.B.K.'ye teslim edildiğini ileri sürdü.

İfadesinde hayali sigortalı gösterilen M.B. için aylık 30 bin TL ve H.S. için 28 bin TL maaş ödendiğini, danışman Ali Ülkü'ye düzenli olarak aylık 50 bin TL verildiğini, bir siyasi partinin ilçe teşkilatına 300 bin TL gönderildiğini ve Mezitli33 Spor Kulübü için 50 bin TL nakit verildiğini iddia etti.





ALİ VE VELİ'NİN İSTEKLERİ BİTMİYOR

Mezitli Belediyesi'ne iş yapan B.E. ifadesinde, sürekli para ve menfaat talepleri nedeniyle zarar ettiğini belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'e söylediğinde Tuncer'in kendisine, "Ali ve Veli'nin istekleri bitmiyor" yanıtını aldığını söyledi. B.E., bu sözlerle Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'yı kastettiğini ifade etti. Ayrıca B.E., 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen bir görüşmede Ali Mahir Başarır ile Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğunu ve Başarır'ın Tuncer'in belediye başkan adaylığına ilişkin ifadeler kullandığını öne sürdü.





İHALELER SÜREKLİ AYNI ŞİRKETLERE VERİLDİ BELEDİYENİN

Makine İkmal, Kültür ve Sosyal İşler ile diğer birimlerinde gerçekleştirilen ihalelere ilişkin incelemelerde de bazı belediye yöneticileri ile belediyeden ihale alan şirketler arasındaki mali ve ticari ilişkilerin araştırıldığı; belirli şirketlerin farklı yıllarda belediyeden çok sayıda ihale aldığı ve bazı harcama yetkililerinin sorumluluğunda bulunan ihalelerde bilirkişi tarafından usulsüzlüklerin saptandığı öne sürüldü.





RÜŞVET PARALARINI DÖVİZ VE ALTINA ÇEVİRDİLER

BAZI tanık beyanlarında ayrıca, ihale gelirlerinden kaynaklandığı ileri sürülen nakit paraların belirli kişiler üzerinden aktarıldığı, kuyumcu ve döviz bürolarında euro ve altına çevrildiği ve bazı nakit teslimlerin araçlarda gerçekleştirildiği öne sürüldü. Ayrıca hayvan barınağı, ilaç ve mama alımları, eğitim hizmetleri, süt dağıtımı ile çeşitli mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale ve doğrudan temin dosyalarının da incelemeye alındığı; Kamu İhale Kurumu, belediye, belediye iştirakleri, Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK'dan ilgili bilgi ve belgelerin temin edilerek bilirkişi incelemelerinin devam ettiği kaydedildi.



BAŞKAN ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Yürütülen ayrı dosyada, 4 Eylül'de Yeni Parti İl Başkanlığı'nın 5 Eylül'de Çağın Medya isimli işyerinin motosikletli kişilerce kurşunlanması olayında kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanarak tutuklandığı, soruşturmada Tuncer'in, eylemlerin azmettirici konumunda olduğuna ilişkin tespitler olduğu belirtildi. İşadamı B.E.'nin, söz konusu olaylara yönelik ifadesinde, Tuncer'in kendisi hakkında "Vurdururum" şeklinde söz söylediğini duyduğunu öne sürdü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör