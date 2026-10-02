Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: 17,4 milyon kanser taraması gerçekleştirdik

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erken teşhis hayat kurtarır. Temmuz 2024'ten bu yana Ulusal Kanser Tarama Programımızla 17,4 milyon tarama gerçekleştirdik. Tarama merkezi sayımızı 493'e, mobil KETEM sayımızı 60'a çıkardık. Bu süreçte; 5,1 milyon vatandaşımızın meme kanseri taramasını gerçekleştirdik. 300 bin şüpheli bulguyu tespit ederek 21 bin vatandaşımızın erken evrede tanı almasına katkı sağladık. Mobil KETEM araçlarımızla 570 bin vatandaşımıza yerinde hizmet sunduk. 99 milyon hatırlatma SMS'i ile vatandaşlarımızı taramalara davet ettik. Sağlığınız bizim için kıymetli; en yakın Sağlıklı Hayat Merkezine, KETEM'e veya Mobil KETEM araçlarımıza başvurarak ücretsiz taramanızı yaptırmayı unutmayın" ifadelerini kullandı.

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