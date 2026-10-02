Teknofest gurur verici bir tablo

Şanlıurfa'da 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, teknoloji ve savunma sanayiine yönelik ürünleri yakından görmek isteyen vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Festival alanını ziyaret eden Şanlıurfalı vatandaşlar, özellikle yerli ve milli hava araçları ile savunma teknolojilerini yakından inceleme fırsatı buldu. Festival alanında Baykar standını ziyaret eden vatandaşlardan 65 yaşındaki Cemil Çetindağ, savunma teknolojilerini ilk kez yakından gördüğünü belirterek, "Hayatımda böyle milli silah görmedim. Milli silahlarımızı burada görmüş olduk. Gurur verici bir tablo" dedi.

Çetindağ, Türkiye'nin savunma sanayiinde ürettiği araçları daha önce bu ölçekte görmediğini ifade ederek, festivalin kendisi için önemli bir deneyim olduğunu söyledi. Çetindağ, yetkililerden sergilenen hava araçları ve savunma teknolojileri hakkında bilgi aldı. Çetindağ, Selçuk Bayraktar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini de dile getirerek, Türkiye'nin savunma sanayiindeki çalışmalarının devam etmesini temenni etti. Festival alanını ziyaret eden bir diğer Şanlıurfalı Abdullah Karataş ise yerli hava araçlarını daha önce yalnızca televizyon ekranlarından gördüklerini belirterek, TEKNOFEST sayesinde ürünleri yakından inceleme fırsatı bulduklarını söyledi. Karataş, "Böyle bir evladımız olduğu için gurur duymalıyız. Elimizde böyle güçlü uçak ve silahlar varken ülkemizin savunma gücünün arttığını görmek bizleri sevindiriyor" dedi.





3D YAZICIYLA ROBOT PALETİ

TEKNOFEST Robolig yarışmasının liseler kategorisinde mücadele eden Göktim Parsnoyan takımı da kendi imkânlarıyla geliştirdiği 'Pars' isimli paletli robotla yarışıyor. Takım kaptanı Hümeyra Taş, aracın yaklaşık bir yıllık bir tasarım ve Ar-Ge sürecinin ürünü olduğunu belirtti. Takımın mekanikçisi Muhammed Ekrem Arık, robotun palet sistemini 3D yazıcılardan bastıklarını belirtti.



TECHNOKA TAKIMI ŞAMPİYONLAR GEÇİDİ'NDE

YAKLAŞIK 3 yıl önce kurulan İstanbul Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Technoka Takımı, elektrikli araç, robot ve sabit kanatlı İHA'nın da aralarında bulunduğu farklı teknoloji alanlarında geliştirdiği projelerle yarışmalara katılıyor. Takımın "Döner Kanat" ekibi, 8-13 Eylül'de Malatya'da düzenlenen Liselerarası İHA Yarışması'nda üçüncülük elde etti. Önceki yıllarda farklı kategorilerde dereceler alan takım, bu yıl ilk kez İHA yarışmasında dereceye girerek TEKNOFEST'teki "Şampiyonlar Geçidi"nde yer almaya hakkı kazandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör