TOGAN-Mini gün sayıyor

TOGAN-Mini gün sayıyor
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz, otonom uçuş özelliklerine sahip TOGAN-Mini Keşif Gözlem İHA Sistemi'ni birkaç ay içinde seri üretime hazır hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "İnşallah 2027 ile birlikte TOGAN-Mini'yi sahalarda görmeye başlayacağız" dedi. TOGAN-Mini'nin kurulum ve kullanım konusunda otonom özelliklere sahip olacağını dile getiren Güleryüz, "Kurulumu son derece kolay ve aslında bütün bu İHA'lardan elde ettiğimiz tecrübelerle TOGAN-Mini neredeyse birkaç saatlik bir operatör eğitimiyle herhangi birinin, daha önce hiç dron kullanmamış birinin kullanabileceği seviyede otonomi yetkinliğine sahip olacak. Navigasyon tamamen önden planlamayla otonom olarak gerçekleştirebilir" dedi.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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