YÖK Başkanı Özvar TEKNOFEST’te: Milli Teknoloji Hamlesi’nin liderleri olacaklar

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu'da üniversiteler yapay zekâ, otonom sistemler, insansız hava ve deniz araçları, roket teknolojileri, sağlık teknolojileri, elektrikli araçlar, kuantum teknolojileri ve robotik gibi birçok alandaki çalışmalarını sergiliyor.

TEKNOFEST alanında projeleri doğrudan öğrencilerden dinleyen Özvar, üniversitelerin bilimsel ve teknolojik çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

TEKNOFEST'in gençlerin uzun süre üzerinde çalıştıkları projeleri ortaya koymaları ve birbirleriyle yarışmaları açısından önemli bir ortam sunduğunu belirten Özvar, "Burada öğrencilerimiz gerçekten bir sene boyunca hazırlık yaptıkları projelerde birbirleriyle yarışma imkânı buldular. Ben bütün bu etkinliğe katılan, bu TEKNOFEST yarışmasına veya rekabete katılan öğrencilerimizi kutlarım." dedi.

TEKNOFEST GENÇLERİN ÖZGÜVENİNİ ORTAYA ÇIKARIYOR

Gençlerin üniversitede edindikleri bilgiyi farklı bilgi ve deneyimlerle birleştirerek uygulamaya dönüştürdüklerine dikkati çeken Özvar, "TEKNOFEST bize aslında içimizde gizli saklı olan o özgüveni, başarabilme duygusunu ortaya çıkartıyor. Öğrencilerimizin bu TEKNOFEST vesilesiyle ne kadar başarılı olabildiklerini, üniversitede aldığı bilgileri üniversite dışı bilgilerle birleştirerek nasıl uygulamaya kattıklarını ve herkesin dikkatini çekecek başarılar elde edebildiğini çok net bir şekilde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlerin gelecekte Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişiminde önemli sorumluluklar üstleneceğini vurgulayan Özvar, "Burada yarışan gençlerimizin, inanıyorum, bir kısmı ileride Millî Teknoloji Hamlesi'nin yürütücüleri ve liderleri olacak. Türkiye'yi bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında çok daha ileri götürecek." diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE KAMPÜS DIŞINA ÇIKMA ÇAĞRISI

Özvar, üniversite öğrencilerinin bilgi ve birikimlerini yalnızca akademik çalışmalarla sınırlı tutmamalarının önemine işaret etti. Öğrencilerin TEKNOFEST dışında da üretken olmalarını isteyen Özvar, çevrelerine daha fazla dokunmalarını, kampüs dışına çıkarak kendi alanlarında öğrendiklerini toplumla paylaşmalarını tavsiye etti.