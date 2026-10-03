AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan "Türkiye Yüzyılı" paylaşımı: 2023'te kampanya masasında bulunmuş bir slogan değildir

Acar, NSosyal hesabından "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna ilişkin paylaşımda bulundu.

"Türkiye Yüzyılı ifadesi, 2023'te kampanya masasında bulunmuş bir slogan değildir ve hatta çok ötesinde, kökleri daha da eskilere uzanan bir Türkiye idealinin adıdır." değerlendirmesini yapan Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2010'da, "21'inci yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak" sözlerini hatırlattı.

Erdoğan'ın 2013'te ise "21'inci yüzyıl Türkiye yüzyılı olacaktır. Biz hükümet olarak bunu hedefliyoruz" ifadesiyle açık bir gelecek tasavvuru çizdiğini aktaran Acar, şunları kaydetti:

"2022'ye gelindiğinde, 'Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını, Türkiye Yüzyılı ülküsü ile başlattığımız büyük atılımın sembolü haline getirmek istiyoruz' sözleriyle önümüzdeki asrın vizyonunu ortaya koydu. 2023'te yapılan ise yıllardır ortaya konulan bu siyasi iddiayı güçlü bir iletişim çerçevesiyle milletimize anlatmaktı. Meseleyi bir reklam sloganına, bir kampanyaya ya da birkaç aylık seçim sürecine sığdırmak, bu fikrin geçmişini de taşıdığı siyasi iddiayı da ıskalamaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyıla ilişkin hedeflerini, iddiasını ve gelecek perspektifini ifade eden Türkiye Yüzyılı'nı günlük siyasi tartışmaların bir malzemesi haline getirmeye çalışmak beyhude ve hatta bedbaht bir girişimdir. Böylesine büyük bir vizyonu ve ideali, bir kampanyaya indirgemek ve kendilerince altını boşaltmaya çalışmak, ancak siyaseti pazarlama kampanyası sanan çapsız bir muhalefetin işi olabilir. Yine ve yine tebrikler."