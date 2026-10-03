Asrın felaketinde hasar gören 6 tarihi cami ibadete açıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Diyarbakır'daki Ali Paşa, Melik Ahmet Paşa, Parlı Safa, Cafer-i Tayyar ve Hanbaşı camileri ile Bingöl'deki Balaban Bey Camii cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde, Diyarbakır'da Melik Ahmet Paşa Camii, Parlı Safa Camii, Cafer-i Tayyar Camii ve Türbesi, Ali Paşa Camii, Hanbaşı Camii ve Bingöl'de Balaban Bey Camii hasar gördü. Vakıflar Genel Müdürlüğü, camilerin restorasyonu amacıyla çalışma başlattı. Aslına uygun olarak restore edilen camiler, yeniden ibadete hazır hale getirildi. Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'nun katılımıyla toplu açılış programı gerçekleştirildi. Açılışa, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ile AK Parti milletvekilleri de katıldı. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, "Şehrimizin tarihi ve manevi mirasının önemli parçaları olan camilerimizin yeniden ibadete açılmasını sağlayan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Açılışların Diyarbakır'ımıza ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Vali Murat Zorluoğlu, ecdadın Anadolu'da ve gönül coğrafyasında bıraktığı bu mirasa sahip çıkmanın ve gelecek kuşaklara ulaştırmanın bir sorumluluk olduğunu belirtti.
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