Başkan Erdoğan’dan ‘Camiler Haftası’ mesajı

Başkan Erdoğan’dan ‘Camiler Haftası’ mesajı
ANKARA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda din görevlilerine başarı diledi. Erdoğan paylaşımında, "Bugün (dün) başlayan Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle görevini ihtimamla yerine getiren tüm imamlarımıza, müezzinlerimize, vaizlerimize, müftülerimize, Kuran kursu öğreticilerimize selamlarımı iletiyorum. Her bir din görevlimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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