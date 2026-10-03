Başkan Erdoğan’dan ‘Camiler Haftası’ mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda din görevlilerine başarı diledi. Erdoğan paylaşımında, "Bugün (dün) başlayan Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle görevini ihtimamla yerine getiren tüm imamlarımıza, müezzinlerimize, vaizlerimize, müftülerimize, Kuran kursu öğreticilerimize selamlarımı iletiyorum. Her bir din görevlimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum" dedi.
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