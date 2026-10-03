Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılış töreninde önemli açıklamalar

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Sevgili Şanlıurfalılar, sağlık camiamızın kıymetli mensupları, değerli hanımefendiler, kıymetli genç kardeşlerim; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Yaklaşık 2 yıllık aranın ardından şanıyla, ihtişamıyla, medeniyet mirasıyla adının hakkını veren Şanlıurfa'mızda olmanın bahtiyarlığı içindeyim.

Az önce TEKNOFEST gençliğiyle beraber farklı bir heyecan yaşadık. Şimdi de biz Şanlıurfalı kardeşlerimle beraberiz. Şanlıurfa o dillere destan samimi misafirperverliğini bugün bizden yine esirgemedi. Şanlıurfa bugün bizi yine muhabbetle kucakladı. Ahde vefasını gösterdi. Her zaman olduğu gibi özlemle bizi bağrına bastı. Aşkınıza, sevdanıza, hayır dualarınıza şükranlarımı sunuyorum. Biz Şanlıurfa'yı ve Şanlıurfalı kardeşlerimizi özlemiştik. Bugün gördüm ki Şanlıurfa halkı da bizleri özlemiş.

Merhum şair Halide Nusret Hanım, Şanlıurfa'ya olan hasretini anlattığı şu şiirinde aslında bizim de duygularımıza tercüman olmuş:

"Hayalin parça parça gönlümde çağlar her an,

Kale, Ayn-ı Zeliha, Dergâh, Halilürrahman...

Her köşende bir başka güzellik elvan elvan,

Her köşen ayrı cennet, can Urfa, vatan Urfa!

Sen, ey mübarek toprak, erenler yatağısın!

Duymayana sözüm yok, duyanlar durağısın,

Koç yiğitler, yeleli arslanlar otağısın,

Urfa, kahraman Urfa, can Urfa, vatan Urfa!"

Rabbim Şanlıurfa'yı her zaman aziz eylesin, aramızdaki dayanışmayı da daim eylesin diyorum.

Sevgili kardeşlerim, Urfa istiklaline ve istikbaline el uzatıldığında nasıl ayağa kalkacağını tüm cihana göstermiş, şanlı unvanını verdiği mücadeleyle bizzat kazanmış bir şehirdir. Biz de tarihimizde ve gönlümüzde müstesna bir yeri olan Urfa'ya en güzel şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz.