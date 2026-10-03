Bilal Erdoğan Düzce’de STK temsilcileriyle buluştu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Düzce'de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Erdoğan, bir dizi ziyaret için Düzce'ye geldi. İlk olarak Akçakoca ilçesinde okulları ziyaret eden Erdoğan, burada öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.

Bilal Erdoğan, daha sonra Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen 'Gelecek Hepimizin Sivil Toplum Buluşmaları' toplantısında sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, toplantının ardından Düzce'den ayrıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör