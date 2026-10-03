‘Bizim Gök Kubbemiz’ projesiyle öğrenciler Hakkâri’de buluştu
Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda yürütülen "Bizim Gök Kubbemiz" projesi kapsamında İstanbul'dan Hakkâri'ye giden öğrenciler, akranlarıyla buluştu. Proje kapsamında Nihat Sami Banarlı Ortaokulu ile Hakkâri Cumhuriyet Ortaokulu, Ümraniye Halkbank Ortaokulu ile Seyyit Taha İmam Hatip Ortaokulu, Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi ile Hakkâri Anadolu Lisesi, Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi ile Hakkâri Fen Lisesi kardeş okul oldu. Öğrencilerin bir araya geldiği buluşmada, kültürel paylaşım ve dostluk bağlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Hakkâri'nin yöresel lezzetlerini tadan öğrenciler yöresel kültürü tanıma imkânı buldu.
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