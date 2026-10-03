Erdoğan, belediye başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Erdoğan, ilk olarak 1 Ağustos'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda CHP'den AK Parti'ye geçen Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen kabulde, Çekmeköy ve İstanbul genelindeki yerel projeler ile çalışmalar ele alındı.

Görüşmede AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Fatih Sırmacı da yer aldı. Erdoğan daha sonra, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'yi kabul etti. Görüşmede Terzi'ye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir'in yanı sıra Abdullah Özdemir ile AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül ve Şile Belediyesi Başkan Yardımcısı Şükran Yıldız eşlik etti. Erdoğan ardından Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü kabul etti. Kabulde AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Şeref Çolak da hazır bulundu. Erdoğan, son olarak Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i kabul etti. Kabulde, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu da yer aldı.



ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKMIŞTI

CHP'DEN AK Parti'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, 1 Ağustos'ta Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende AK Parti'ye katılmıştı. Üç isme AK Parti rozetlerini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör