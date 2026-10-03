Eyüpsultan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alındığı ve adreslerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verildiği öğrenildi. 28 şüpheli Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara'ya gönderildi.
GÖZALTINA ALINANLAR
1. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen
2. Ulaşım Hizmetleri Müdürü Abdullah Erbin
3. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Halil İbrahim Şahin
4. Fen İşleri Müdürü Ali Kemal Güler
5. Destek Hizmetleri Müdürü İnan Balah
6. Mali Hizmetler Müdürü Medine Gürsoy
7. Aziz Pektanır
8. Bilal Gören
9. Fatma Esra Toraman
10. Gözde Şimşek
11. Ali Behçet Yazıcı
12. Hüdanur Yazıcı
13. İbrahim Özdoğan
14. Ali Yentur
15. Mahmut Kırdemir
16. Ayşe Kübra Emrehan
17. Ahmet Mustafa Bozkır
18. Muhammet Akan
19. Mücahit Özdoğan
20. Neşe An
21. Özlem Kılıç
22. Pelin Yıldırım
23. Rahmi Özyurt
24. Serhan Urhan
25. Şeref Gedik
26. Tayfun Kurumahmut
27. Yakup Gürer
28. Yunus Emre Bulut