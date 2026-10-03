Eyüpsultan Belediyesi’ne rüşvet operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alındığı ve adreslerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verildiği öğrenildi. 28 şüpheli Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara'ya gönderildi.



GÖZALTINA ALINANLAR



1. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen

2. Ulaşım Hizmetleri Müdürü Abdullah Erbin

3. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Halil İbrahim Şahin

4. Fen İşleri Müdürü Ali Kemal Güler

5. Destek Hizmetleri Müdürü İnan Balah

6. Mali Hizmetler Müdürü Medine Gürsoy

7. Aziz Pektanır

8. Bilal Gören

9. Fatma Esra Toraman

10. Gözde Şimşek

11. Ali Behçet Yazıcı

12. Hüdanur Yazıcı

13. İbrahim Özdoğan

14. Ali Yentur

15. Mahmut Kırdemir

16. Ayşe Kübra Emrehan

17. Ahmet Mustafa Bozkır

18. Muhammet Akan

19. Mücahit Özdoğan

20. Neşe An

21. Özlem Kılıç

22. Pelin Yıldırım

23. Rahmi Özyurt

24. Serhan Urhan

25. Şeref Gedik

26. Tayfun Kurumahmut

27. Yakup Gürer

28. Yunus Emre Bulut

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör