Felsefe çınarı İoanna Kuçuradi yaşamını yitirdi

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi (90) tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kuçuradi'nin cenazesi, 4 Ekim'de Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda düzenlenecek törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilecek. İoanna Kuçuradi, 4 Ekim 1936'da İstanbul'da doğdu. 1954'te Zapyon Kız Lisesinden, 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden mezun olan Kuçuradi, 1965'te doktora derecesini aldı. 1978'de profesör olan Kuçuradi, 1997'den itibaren Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü yürüttü. Kuçuradi'nin "Nietzsche ve İnsan", "Schopenhauer ve İnsan", "İnsan ve Değerleri", "Etik", "Sanata Felsefeyle Bakmak" ve "Çağın Olayları Arasında" adlı eserleri bulunuyor. Prof. Dr. Kuçuradi, çalışmaları dolayısıyla Goethe Madalyası, Türkiye Bilimler Akademisi Ödülü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü ve çeşitli uluslararası onur ödüllerine layık görüldü.

SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Hayatını kaybeden Kuçuradi için, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran taziye mesajı yayınladı. Kurtulmuş mesajında, "Çalışmalarıyla ülkemizde ve dünyada derin izler bıraktı. Kıymetli bilim insanı Kuçuradi'nin vefatı nedeniyle ailesine, yakınlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. Ömer Çelik de, "Hocaların hocası Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hocamızı kaybettik. Çok üzgünüz. Felsefeyi 'insan olma sanatı' olarak anlattı hepimize. Hocamız büyük bir değerdi. Gerçek bir rehberdi" paylaşımını yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise, "Felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla ülkemizin düşünce hayatında müstesna bir yere sahip olan Sayın Kuçuradi, eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle ardında kalıcı bir miras bıraktı" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör