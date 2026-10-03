FETÖ operasyonunda 18 şüpheliye tutuklama talebi
İstanbul merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. İstanbul'da polis ekiplerince yapılan çalışmada, gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerde kayıtları bulunan, örgüt mensuplarıyla irtibatları tespit edilen, Bank Asya hesap hareketleri ile ankesörlü ve ardışık arama kayıtları olan, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlenmişti. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri ve Kırıkkale'de belirledikleri adreslere düzenledikleri eşzamanlı operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına almıştı. Aramalarda birçok örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Savcılıkta ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 18'i tutuklama, 2'si ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
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