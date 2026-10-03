İletişim Başkanı Duran: “Türkiye Yüzyılı gençlerimizin fikirleri ve hayalleriyle yükselecek”

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TEKNOFEST Güneydoğu'da gençlerin heyecanı, üretme azmi ve Türkiye'nin geleceğine duyduğu güvenle buluştuklarını belirtti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen TEKNOFEST'te savunma sanayisi başta olmak üzere teknoloji ve inovasyon alanında ortaya konulan birbirinden değerli çalışmaları gururla gördüğünü vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Göklerde, denizlerde ve karada kendi teknolojisini geliştiren Türkiye, şimdi gençlerinin hayalleriyle çok daha güçlü bir geleceğe yürüyor. Türkiye Yüzyılı, işte bu gençlerimizin fikirleri, emeği, cesareti ve büyük hayalleriyle yükselecek. TEKNOFEST ruhu her yerde, gençlerimizin heyecanı Türkiye'nin dört bir yanında. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler."

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