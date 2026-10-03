Kocaeli’nden Malezya’ya 99 metrelik gemi

Kocaeli'ndeki DESAN Tersanesi'nde Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı (MMEA) için inşa edilen 99 metre uzunluğundaki Çok Maksatlı Sahil Güvenlik Gemisi (MPMS-1), düzenlenen törenle denize indirildi. Türk savunma sanayiinin yerli ve ileri teknoloji sistemleriyle donatılan, MMEA envanterindeki en büyük iki gemiden biri olan MPMS-1'in denize indirilmesi dolayısıyla Kocaeli Serbest Bölgesi'nde DESAN Tersanesi bünyesindeki ATLAS Tersanesi'nde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de katılımıyla tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Denizle buluşturduğumuz bu gemi, Türk mühendisliğinin, üretim kabiliyetimizin ve savunma sanayiinde ulaştığımız seviyenin güçlü bir eseridir. Aynı zamanda bu eser; Türkiye ile Malezya arasındaki köklü dostluğun, karşılıklı güvenin ve geleceğe birlikte yürüme iradesinin somut bir göstergesidir" dedi.

Malezya İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution bin İsmail ise, Malezya için önemli bir gün olduğunu dile getirerek, "Malezya- Türkiye ilişkilerinde yeni bir çığır açılıyor. MPMS- 1, gemiden de öte kendisi bir güven sembolü. Ortak adanmışlık ve çalışkanlığın, Malezya ve Türkiye'nin sembolü" diye konuştu. Öte yandan Yalova'da toplu açılış töreninde konuşan Bakan Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda 'Huzurun ve Güvenin Yüzyılı' olarak inşa etmekte kararlıyız. Şehirlerimizi güçlendirecek, üretimin ve yatırımın önünü açacak, milletimizin huzurunu tahkim edecek eserleri, ülkemizin dört bir yanıyla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.



'OCAK AYINDA GEMİYİ TESLİM EDECEĞİZ'

DESAN Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu ise, "Kalan çalışmaları ve testleri tamamlayarak inşallah Ocak 2027'de gemiyi teslim edeceğiz. İkinci gemiyi ise 22 aydan da daha kısa bir sürede teslim etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör