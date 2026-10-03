Mersin’de kaşeli vurgun

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki vurgun çarkı, bir otomobilin bagajında ele geçirilen farklı firmalara ait sahte kaşeler sayesinde deşifre oldu. İhalelerin, bu kaşeler kullanılıp "çantacı" firmalar adına teklif verilerek usulsüz şekilde kazanıldığı belirlendi. Başkan Vahap Seçer'in, kendi şirketinin muhasebecisini belediyede daire başkanı yapıp usulsüz ihaleleri organize ettirdiği belirlendi. Seçer'in, belediye otoparkını, kendisi aleyhine konuşanları tehdit ettirdiği akrabasına verdiği, akrabasının da otoparka oto yıkama birimi kurup 1 milyon liraya cezaevi arkadaşına verdiği ortaya çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, 2022–2026 yılları arasında gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin alımlarında ciddi usulsüzlükler yapıldığı ortaya çıktı. Geçen 11 Mart'ta el konulan 314 dosyada yapılan incelemede, Başkan Vahap Seçer'in olurunun bulunduğu 336 milyon TL'lik 13 ihale, 58 doğrudan temin ve 5 temsil ağırlamada usulsüzlük belirlendi.

ALEYHTE KONUŞANA TEHDİT

Dosyadaki tespitlere göre Vahap Seçer, 3.5 milyon liralık katı atık ihalesini, aile şirketi Seçer Tarım ile ticari ilişkisi bulunan ve kasası olduğu iddia edilen Bülent Sarpkaya'nın şirketine verdi. Şüphe çekmemek için ise ihaleden önce belediyeye 1.8 milyon bağış yapıldı. Vahap Seçer, belediye ait otoparkın işletmesini akrabası Taner Seçer'e verdi. Otoparka sonradan oto yıkama bölümü ekleten Taner Seçer de buranın işletmesini 1 milyon lira karşılığında, cezaevi arkadaşı Ramazan Gökmen'e verdi. Ayrıca Taner Seçer, Vahap Seçer'in talimatıyla kendisi aleyhine konuşanları tehdit ediyordu.

Vahap Seçer'in Genel Sekreteri Olcay Tok, Özel Kalemi Doğukan Uyan, kuzeni Kültür İşleri Daire Başkanı Serdal Gökayaz'ın sorumlu olduğu daire başkanlıkları üzerinden mal ve hizmet alımı için usulsüz ihale ve doğrudan teminler düzenlettirildi. Daha önce tutuklanan Doğukan Uyan 7 ihale ve 12 doğrudan teminde, Serdal Gökayaz 5 ihale ve 7 doğrudan teminde, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Murat Eren, Özel Kalem Müdür Vekili Serkan Altundeğer 5 ihale ve 7 doğrudan teminde, Mezarlıklar Daire Başkanı Cihan Polat 2 ihalede usulsüzlük yaptı. Kültür A.Ş Başkanı Bedri Dursun ile belediyeye memur olarak alınan ve eşi de meclis üyesi olan kızı Nazlı Dursun, usulsüzlüklerle elde ettikleri paraları, makam şoförü olan Ahmet Özcan'a aktardı.

RÜŞVETLE LİMON BAHÇELERİ ALDI

MASAK ve tapu incelemelerinde, ihaleleri kazanan firmaların hesaplarından aktarılan paralarla tutuklu Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ve annesi adına taşınmazlar satın alındığı ve ödemelerin yüklenici firmalarca yapıldığı tespit edildi.

VURGUNUN DELİLLERİ BAGAJDAN ÇIKTI

Vurgun'un yöntemi geçen marttaki operasyonda, Ferit Bişkin'in otomobilinin bagajında 12 farklı firmaya ait sahte kaşeler ve faturaya hazır evraklar ele geçirilmesiyle ortaya çıktı.

Belediyeden ihaleler alan Cihan Aslan'ın şirketinde muhasebeci olarak çalışan Ferit Bişkin'in ihale ve doğrudan teminlerin belgelerini belediye görevlilerinden aldığı, çantacı olarak kullandıkları firmalar adına kaşe ve imzalarını kullanarak teklifler verip ihale ya da doğrudan temini kazandıkları tespit edildi.

MUHASEBECİSİNİ DAİRE BAŞKANI YAPTI

VAHAP Seçer, aile şirketi Seçer Tarım'da muhasebeci olarak çalışan Eda Güngörer Kılıç'ı belediyede işe başlatıp sonrasında Makine İkmal ve Onarım Daire Başkanı yaptı. Eşi Tolga Kılıç da aynı birimde işe alındı. Usulsüz ihaleler ve doğrudan teminler, Eda Güngörer Kılıç'a yaptırıldı. Usulsüzlük tespit edilen 30 doğrudan teminin bir kısmında Tolga Kılıç'ın da yetkili olarak imzası bulunuyordu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör