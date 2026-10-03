MİT, tarihi istihbarat belgesini paylaştı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill arasında 1943'te İkinci Dünya Savaşı sırasında yapılan Adana görüşmesine ilişkin Alman konsolosunun değerlendirmelerinin yer aldığı belgeyi paylaştı. MİT'in internet sitesindeki "Özel Koleksiyon" bölümüne eklenen Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti İzmir Merkez Amirliği'nce 8 Şubat 1943'te hazırlanan belge, "Churchill ziyareti ve Alman konsolosu" başlığını taşıyor.

Belgede, Alman konsolosunun ilk gün büyük bir telaş yaşadığı, ardından 4 Şubat 1943'te yaptığı değerlendirmede Türk hükümetinin Almanya ile dostluğunu sürdüreceğine ilişkin güvence verdiğini aktardığı görülüyor. Belgede konsolosun, "Şimdi sefarethaneden bir şifre aldım. Bu şifrede Türk hükümetinin Alman dostluğundan ayrılmayacağına dair Von Papen'e kati teminat verdiği bildiriliyor. Dostlarınız bu mülakat hakkında biz Almanların ne düşündüğünü soracak olurlarsa Almanya'nın bu mülakatı büyük bir soğukkanlılıkla karşıladığını söyleyiniz" ifadeleri yer alıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör