Şam’daki Türk okulu yarın açılıyor: Dostluk Okulu’nda eğitim başlıyor

Türkiye ile Suriye arasında sürdürülen işbirliği ve eşgüdüm çalışmaları kapsamında, Suriye'de çocuklar ve gençlerin nitelikli eğitime erişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, Suriye'nin başkenti Şam'ın Artuz bölgesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösterecek yeni bir eğitim kurumunun açılmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Türkiye ile Suriye arasında eğitim alanındaki işbirliği çerçevesinde yapılan Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu, 4 Ekim Pazar günü öğrencilere kapılarını açacak.

BİN ÖĞRENCİ KAPASİTELİ

Anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin tamamını kapsayacak şekilde tasarlanan okul, toplam 36 derslik ve yaklaşık 1000 öğrenci kapasitesine sahip olacak. Milli Eğitim Bakanlığı heyeti, okulun açılışına ve ilk derse katılacak. Suriye halkının huzur ve istikrara kavuşmasına katkı sunulması, ülkeye geri dönüşlerin hızlandırılması, dönüş yapan ailelerin çocukların intibaklarının desteklenmesi,



Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu'nu 18 Eylül'de ziyaret ederek incelemelerde bulunmuş ve hazırlık çalışmaları hakkında bilgi almıştı.

Türkiye ile Suriye arasındaki tarihi, kültürel ve insani bağların eğitim alanındaki işbirlikleriyle pekiştirilmesi amacıyla hayata geçirilen okulun adı, "Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu" olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Suriye'deki yoğun eğitim diplomasisi faaliyetlerinin bir sonucu olarak açılacak Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu'nun Türkiye'nin eğitim alanındaki birikim ve tecrübesini bölgedeki öğrencilerle buluşturan öncü bir eğitim kurumu olması, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör