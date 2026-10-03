SON DAKİKA... Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet aydınlatıldı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uzun yıllardır faili belirlenemeyen cinayetlere yönelik yürütülen soruşturmalarda yeni gelişmeler yaşandığını duyurdu. Gürlek'in açıklamasına göre, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda Cumhuriyet başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen çalışmalar sonucunda, en eskisi yaklaşık 39, en yenisi ise 3 yıllık olan 7 ayrı dosyada toplam 8 cinayet aydınlatıldı. Son gelişmelerle birlikte birimin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında aydınlatılan dosya sayısının 58'e yükseldiğini belirten Gürlek, bu dosyaların 65 maktul ve 7 yaralıya ilişkin olduğunu açıkladı.

39 YILLIK DOSYADA KEMİK KALINTILARINA ULAŞILDI

Artvin'in Şavşat ilçesinde 1987 yılında yaptığı evliliğin ardından kendisinden bir daha haber alınamayan Nigar Bilgin'in dosyası, 39 yıl sonra yeniden yürütülen çalışmalarla gündeme geldi. Yeni ifadeler ve yer gösterme işlemlerinin ardından gerçekleştirilen kazıda kemik kalıntılarına ulaşıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerden Z.B. tutuklanırken, M.B. hakkında ev hapsi kararı verildi.

21 YILLIK HAMZA GEDİK DOSYASINDA 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde 8 Temmuz 2005'te görev yaptığı Toprak Mahsulleri Ofisi yerleşkesinde öldürülen Hamza Gedik'in dosyası da yeniden ele alındı. Eski ihbarlar, yeniden alınan ifadeler ve elde edilen delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucu cinayetin azmettirme ve iştirak halinde gerçekleştirildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldığı bildirildi. Kırşehir ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

HEVSEL BAHÇELERİ'NDEKİ CİNAYET 19 YIL SONRA AYDINLATILDI

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Hevsel Bahçeleri'nde 21 Eylül 2007'de bağla boğularak öldürülen Erhan Kurt'un dosyasında da yeni bulgular elde edildi. Yeni tanık beyanlarının yanı sıra HTS ve baz kayıtları, Adli Tıp Kurumu değerlendirmeleri ve geçmiş ifadelerdeki çelişkiler yeniden incelendi. Elde edilen bulguların ardından Diyarbakır ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

2,5 YAŞINDAKİ YAKUP'UN DOSYASINDA BABA TUTUKLANDI

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde henüz 2,5 yaşındayken 8 Mayıs 2012'de kaybolan ve daha sonra cansız bedeni bulunan Yakup Bozkurt'un dosyasında teknik çalışmalar ve yeni ifadeler üzerine 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında çocuğun babası A.B. tutuklandı.

TRABZON'DA İKİ KİŞİNİN KAYBINA İLİŞKİN DOSYA YENİDEN AÇILDI

Trabzon'da 26 Haziran 2014'te kaybolan Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'a ilişkin dosyada yeni tanık beyanlarına ulaşılması üzerine daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı kaldırıldı. İki kişinin öldürülerek gömüldüğüne ilişkin yeni delil ve beyanlara ulaşıldığını açıklayan Gürlek, gözaltına alınan E.A. ve A.B.'nin tutuklandığını bildirdi.

KİLİS'TEKİ 12 YILLIK DOSYADA TAKİPSİZLİK KARARI KALDIRILDI

Kilis'in Acar köyünde 15 Temmuz 2014 tarihinde bir sulama kuyusunda ölü bulunan Khaled Tayson'un dosyası da yeniden incelendi. Yeni Adli Tıp incelemesi, tanık ifadeleri ve baz analizlerinin ardından daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Yeniden başlatılan soruşturmada 3 şüpheli yakalandı.

KAYSERİ'DE KAMERA VE BAZ KAYITLARI YENİDEN İNCELENDİ

Kayseri Asri Mezarlığı'nda 9 Ekim 2023 tarihinde ölü bulunan yüzde 84 engelli Fehmi Lup'un dosyasında kamera görüntüleri, baz verileri ve yeni tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli M.C.D. tutuklandı.

GÜRLEK: 3 YIL DA GEÇSE, 39 YIL DA GEÇSE

Adalet Bakanı Gürlek, yeni deliller ve gelişen teknolojik imkânların eski dosyaların yeniden incelenmesinde önemli rol oynadığını belirterek, faili meçhul olayların üzerine gitmeye devam edeceklerini vurguladı. Aradan geçen sürenin soruşturmaların takibine engel olmayacağını ifade eden Gürlek, "Aradan 3 yıl da geçse, 39 yıl da geçse; hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.