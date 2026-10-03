SON DAKİKA: MHK üyesi Sebahattin Şahin istifa etti!
Son dakika haberleri…İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılan Merkez Hakem Kurulu üyesi Sebahattin Şahin istifa etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması sürüyor. Bu kapsamda, gözaltına alınan ve sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan MHK üyesi Sebahattin Şahin, görevinden istifa etti.
Şahin, istifa dilekçesinde "Gördüğüm lüzum üzerine MHK üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini arz ederim" ifadelerine yer verdi.