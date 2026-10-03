Teknoloji ve gökyüzü şöleni

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret eden öğrencilerin sayısı 500 bini aştı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonuyla servislerle festival alanına getirilen öğrenciler, havacılık, uzay ve teknoloji stantlarını geziyor, atölye çalışmalarına katılıyor. Alanda adım başı yerli ve milli teknoloji ürünlerini meraklı gözlerle inceleyen öğrenci gruplarıyla karşılaşılırken çocuklar, özellikle uçak, roket ve savunma sanayii ürünlerine ilgi gösteriyor. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu festivali büyük ilgi görüyor. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla bölgede ilk kez düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali için sadece çevre illerden değil, Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi, Şanlıurfa'ya akın etti. Üçüncü gününde de katlanarak büyüyen bu yoğun ilgi, festival alanındaki coşkuyu zirveye taşıdı. Her yaştan vatandaşın akın ettiği dev organizasyonda, turnikelerden geçen binlerce kişi Şanlıurfa'nın tarihi günlerinden birine şahitlik etti.

SİBER GÜVENLİK STANDI

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı standında, günlük dijital yaşamda karşılaşılabilecek siber tehditlere dikkat çekiliyor. Ziyaretçilere deepfake tespiti, oltalama girişimleri, hesap güvenliği, güçlü parola kullanımı gibi başlıklarda uygulamalı bilgiler aktarılıyor.

TÜBA-TEKNOFEST ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

SANAYI ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır, TÜBATEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'ni verdi. Fen ve mühendislikte Sezer Önbilgin birinci, Kürşat Tekbıyık ikinci, Nedim Hacıosmanoğlu ve Mehmet Can üçüncü oldu. Sağlık ve yaşamda A. Kağızman birinci, Oğuz Demir ikinci, Gülbahar Eren üçüncü oldu. Sosyal ve beşeri bilimlerde Adem Kantar birinci, Fatmanur Çimen ikinci, Murat Gümüş ve Artar Bıyıklar üçüncü oldu. Oğuzhan Karakurt ikinci olurken, Hasan Kara ve Tuğba Hacıefendioğlu Aydın üçüncü oldu.



ROBOT KÖPEK ÇOCUKLARI HEYECANLANDIRDI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında GAP Havalimanı'nda kurduğu Bilim Merkezi standı, özellikle çocuklar ve gençlerden yoğun ilgi görüyor. Standı ziyaret eden çocuklar, robot köpeğin gösterisini ilgiyle izledi.

FESTİVALİN GÖZDESİ TOGG

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un T10X ve T10F modelleri, TEKNOFEST'te sergileniyor. Festival yerleşkesinde kurulan Togg standında T10X ve T10F modelleri sergileniyor. Standı ziyaret eden vatandaşlar, bilgisayarlardaki simülasyonlar aracılığıyla kendi tercihlerine göre araçlarını tasarlıyor, otomobilleri yakından inceleyerek kokpitine oturuyor. Ziyaretçiler, araçların iç ve dış tasarımını incelerken modelleri deneyimleme fırsatı buluyor.

JAPON ELÇİDEN TEKNOFEST ÖVGÜSÜ JAPONYA'NIN

Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e ilişkin, "Türkiye'nin savunma teknolojileri hamlelerini çok güzel buluyorum. Bu şekilde mükemmel bir etkinliği ise çok şaşırtıcı olarak karşılıyorum" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör