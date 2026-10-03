Telefonunu yok ettiler

Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un 7 Eylül 2016 tarihinde Beykoz'daki çiftliğinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen "kasten öldürme" soruşturması sürerken Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 3 ayrı iddianame düzenledi.

KAYIP TELEFONUN SIRRI

İddianamelerden ilkinin merkezinde merhum bakana ait olan ve cinayet şüphesini aydınlatabilecek en kritik dijital delil konumundaki kayıp cep telefonu yer aldı. İddianameye göre, ölümün hemen ardından olay yerinde muhafaza altına alınan telefon, parmak izi incelemesinin ardından İstanbul Anadolu 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 4 Mayıs 2017 tarihli kararıyla tereke eşyası olarak abla Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş'e teslim edildi. Tanık avukat Abdurrahim Çelik ifadesinde, tereke çuvalını teslim aldıktan sonra yeğen Hilmi Tuna Kuriş'in yönlendirmesiyle Kısıklı'daki eve götürerek oradaki bir çalışana teslim ettiğini beyan etti.

Ancak yeğen Kuriş'in adreslerinde yapılan aramalarda telefonun izine ulaşılamadı. Savcılık; yeğen Kuriş'in telefonu aldığını kabul ettiğini, hukuken muhafazadan sorumlu abla Kuriş ile birlikte kilit delil olan telefonu yok ettiklerini saptadı. Başsavcılık, kaybolan telefonda olay sonrasında hiçbir teknik bilirkişi incelemesi yapılamadığını belirterek cihaza ait mesaj içerikleri, fotoğraflar ve notların "kasten öldürme" soruşturması için hayati önem taşıdığının altını çizdi. Başsavcılık, anne-oğul hakkında "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Diğer davada ise Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Başkan Vekili İsmail Çoban, ATK zabıt kâtibi Çağdaş Köse ve ATK fotoğrafhane görevlisi Samet Çalışkan hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle kamu davası açıldı.

DOKTORA YALAN TANIKLIK DAVASI

İkinci iddianamede ise, Özel Hisar Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak görev yapan ve olay tarihinde maktulün özel doktoru olan tutuklu şüpheli Nurettin Demirkol'un 26 Ağustos 2026'da yemin verdirilerek alınan tanık ifadesinin, dosyaya giren HTS kayıtları, 155 acil çağrı dökümleri ve tanık beyanlarıyla tamamen çeliştiği tespitine yer verildi. Demirkol savcılık ifadesinde maktulün özel doktoru olmadığını, polislere kimin haber verdiğini bilmediğini ve ölümü şüpheli değerlendirmediğini ileri sürdü. Ancak Riva Polis Merkezi Amirliği'nin 155 Acil Çağrı çözümleri ile olay yerine ilk ulaşan polis memuru ve olay yeri inceleme memurunun ifadeleri Demirkol'u yalanladı. Kayıtlarda bizzat Demirkol'un polisi arayarak kendisini "ailenin hekimi" olarak tanıttığı ve "şüpheli ölüm" ihbarında bulunduğu açıkça belgelendi. Demirkol ifadesinde maktulün yüzünde veya vücudunda kan görmediğini iddia etti. Buna karşın, Demirkol'un maktulün ağzının sağ tarafından kan sızarak yastığı ıslattığını bizzat söylediği ve bilirkişi doktorunun da ağızdan kan aktığını teyit ettiği saptandı. Gerçeğe aykırı beyanlarda bulunan doktor Demirkol hakkında "Yalan Tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle kamu davası açıldı.

ALİHAN KURİŞ'İN TUTUKLANMASININ ARDINDAN DOSYA RAFTAN İNMİŞTİ

Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Kuriş'in tutuklanmasının ardından, cemaatin eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili dosya yeniden açılmıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör