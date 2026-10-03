Türkiye’nin yerli navigasyonu geliyor! SABAH’a özel açıklamalar: ‘Hedefimiz dışa bağımlılıktan kurtulmak’

Türkiye, stratejik teknolojilerde yerlileştirme hamlelerine bir yenisini daha ekliyor. Bilişim Vadisi öncülüğünde kamu-özel sektör iş birliğiyle yerli navigasyon uygulaması geliştiriliyor. Uzun süredir devam eden çalışmada sona yaklaşılırken, uygulamanın yakın zamanda vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor.

TÜZGEN: STRATEJİK ÜRÜNLERE SAHİP OLMALIYIZ

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında kurulan stantta SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Bilişim Vadisi'nin özel sektörle iş birliği yaparak Türkiye'ye yeni teknolojiler kazandırmayı hedeflediğini belirten Tüzgen, özellikle stratejik alanlarda kamu-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesine odaklandıklarını söyledi. Özel sektörün tek başına girmekte zorlanabileceği alanları seçtiklerini ifade eden Tüzgen, amaçlarının Türkiye'nin stratejik ürünlere daha fazla sahip olmasını sağlamak olduğunu belirtti. Navigasyon teknolojilerinin de bu alanlardan biri olduğunu dile getiren Tüzgen, dünyada yaygın kullanılan navigasyon uygulamalarının yerli ve milli olmadığını söyledi.

SAVAŞLARDA ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI

Navigasyon hizmetlerinin günlük yaşamda öneminin çoğu zaman fark edilmediğini belirten Tüzgen, bu teknolojilerin gerilim ve savaş dönemlerinde stratejik hale geldiğini söyledi. Tüzgen, Rusya-Ukrayna Savaşı ile İran-İsrail Savaşı'nda navigasyon teknolojilerinin stratejik öneminin daha net görüldüğünü ifade ederek, Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltmak için çalışma başlattıklarını kaydetti.

YAKINDA VATANDAŞ KULLANACAK

Türkiye'de navigasyon alanında tecrübeli kuruluşlardan biriyle ortak şirket kurulduğunu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle uygulamanın geliştirilmeye başlandığını anlatan Tüzgen, projenin uzun süredir devam ettiğini söyledi. Tüzgen, "İnşallah yakın zamanda kullanıcıların, yani vatandaşlarımızın kullanımına hazır hale gelecek. Yayına çıkacak bu uygulama" ifadelerini kullandı.

YERLİ ALTERNATİF OLACAK

Geliştirilecek uygulamayla mevcut navigasyon hizmetlerine yerli bir alternatif sunulacağını belirten Tüzgen, Türkiye'deki kullanıcıların konum verilerinin yabancı firmalar tarafından kullanılmasının stratejik açıdan önem taşıdığını vurguladı. Tüzgen, "Vatandaşlarımıza alternatif sunmayı arzu ediyoruz. Bizim amacımız dışa bağımlılıktan insanlarımızı kurtarmak" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör