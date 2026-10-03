Tutuklu MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti!

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif, TFF Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Yunus Yıldırım, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar tutuklanmıştı.



TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili Ahmet Şahin ile MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin'e ise yurtdışı çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol verilmişti.