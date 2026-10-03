Vatandaşın imdadına AK Parti teşkilatı yetişti

Adana'da CHP'li Seyhan Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki toplanmayan çöpleri AK Parti Seyhan ilçe teşkilatı toplayarak çevrede temizlik yaptı. AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ali Coşkun, yönetim kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları sokak sokak gezerek çöpleri topladı. AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığı, vatandaşların temiz bir çevrede yaşamasının en temel hak olduğunu belirterek Seyhan Belediyesi'ne sert eleştiriler yöneltti. Çöp toplamanın belediyenin asli görevi olduğu hatırlatılarak, Seyhanlıların bu hizmet için beklemek zorunda bırakılmasının kabul edilemeyeceği ifade edildi.

Seyhan'ın büyük vaatlerden önce, düzenli yerine getirilen belediye hizmetlerine ihtiyacı olduğu belirtilen açıklamada; vatandaşların vergisini ödediği, buna karşılık sokaklarının temiz tutulmasını beklediği vurgulandı. Belediyenin sorumluluğunu yerine getirmemesinin bedelini mahalle sakinlerinin ödediği kaydedildi. AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığı, belediyeyi görevini eksiksiz yerine getirmeye çağırırken Seyhanlıların hizmet taleplerinin takipçisi olmayı sürdüreceğini bildirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör