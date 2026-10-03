Yahşihan Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklu sayısı 16'ya yükseldi

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonucu bir şüpheli daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.

Yahşihan Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklu sayısı 16’ya yükseldi
İHA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında adli süreç devam ediyor. Soruşturma kapsamında savcılıktaki ifadelerinin ardından 26 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmiş, aralarında eski Yahşihan Belediye Başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklama talebi reddedilen 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 11 şüpheli hakkında verilen kararlara itiraz etti. İtirazın değerlendirilmesi sonucu şüphelilerden Ş.A. hakkında tutuklama kararı verildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Son kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 16'ya yükseldi.

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